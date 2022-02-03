Дмитровский городской округ является лидером по числу населенных пунктов, которые «Мособлгаз» газифицирует в первом квартале 2022 года. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель организации Игорь Баранов.

Он сообщил, что всего из 295 населенных пунктов, в которых планируется завершить работу в первом квартале, 30 находятся в Дмитрове. Всего в феврале активная газификация стартует в 150 населенных пунктах, из них 60 — уже на текущей неделе.

Баранов извинился перед жителями за неудобства, доставленные в связи со строительством газопроводов. Он отметил, что эти проблемы носят временный характер, рабочие восстановят всю инфраструктура после завершения работ.

«В прошлом году мы часто вспоминали вопросы благоустройства, которые жители поднимали справедливо, потому что прокладка подземных газопроводов сопряжена, конечно, с временными неудобствами», — сказал он.

Баранов отметил, что жители понимают причину издержек, организация находится с ними в постоянном контакте.

«Результат, который мы в итоге получаем, — тепло в доме, газ, который дает уже совсем другой уровень жизни», — заключил он.

Ранее Баранов сообщил, что в Подмосковье за январь 2022 полностью выполнен план газификации населенных пунктов.