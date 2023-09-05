Подмосковье 05 сентября 2023, 13:26 Дмитров и Чжаоцин подписали новое соглашение о дружбе и сотрудничестве Фото: администрация Дмитрова

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В день 869-летия Дмитрова глава округа Илья Поночевный принял делегации из китайского города Чжаоцин провинции Гуандун и Пуховичского района Минской области в Белоруссии. Встреча закончилась подписанием с представителями из КНР соглашения о дружбе и сотрудничестве.

«Наш город растет — строятся новые школы, детские сады, дороги. Проводятся масштабные мероприятия разной направленности. И все это делается благодаря нашей с вами совместной работе, благодаря нашим неравнодушным жителям» — заявил Поночевный.

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Заместитель мэра города Чжаоцин Се Гуйкунь отметил, что сейчас отношения между Россией и Китаем достигли самого высокого в истории уровня развития.

«В этот раз Дмитров оказал нам очень теплый прием. От имени всей делегации искренне благодарю вас за это. Также у нас появилось много новых друзей. Очень надеемся вместе с коллегами, что вы совершите ответный визит для обсуждения дальнейшего сотрудничества», — сообщил Се Гуйкунь.

Дмитровский городской округ сотрудничает с городами-побратимами с 1991 года. Сегодня у муниципалитета 14 действующих регионов-побратимов РФ и иностранных государств.

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