Дмитрия Волошина переизбрали на должность главы Химок

Действующий глава Химок Дмитрий Волошин переизбран на новый срок. За его кандидатуру единогласно проголосовали на заседании Совета депутатов городского округа.

«Наша стратегия основана на указах президента, программе развития Подмосковья губернатора Андрея Воробьева и народной программе партии „Единая Россия“, а также на социально значимых инициативах, которые выдвигают наши жители», — сказал Дмитрий Волошин.

Чуткая власть — важнейший принцип, которому мы следуем. Реализуя важные для города проекты, мы всегда ориентируемся на пожелания жителей — будь то локальный ремонт подъезда или комплексное благоустройство парка. Наша задача — комфортный для жизни, экономически развитый, благоустроенный и чистый округ Дмитрий Волошин.

На пост главы Химок были выдвинуты и допущены к голосованию еще две кандидатуры: руководитель Центра довузовского образования Таисия Цыбанова и президент Союза «Химкинская торгово-промышленная палата» Тарас Орлин. Путем открытого голосования главой округа был избран Дмитрий Волошин.

Основными пунктами программы Дмитрия Волошина стали реализация проекта по благоустройству «Зеленый каркас», строительство и ремонт объектов здравоохранения и образования, улучшение транспортной инфраструктуры.

«Поздравляем вас с избранием на должность главы городского округа Химки и надеемся, что вы эти пять лет будете плодотворно и добросовестно трудиться на благо химчан», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.