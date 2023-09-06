Подмосковье 06 сентября 2023, 14:08 Дмитрий Жариков ответил на вопросы работников научного центра животноводства в Подольске

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Специалисты Федерального научного центра животноводства — ВИЖа имени академика Льва Эрнста — встретились с главой Подольска Дмитрием Жариковым в гербовом зале усадьбы Дубровицы. Они задали интересующие вопросы о благоустройстве, культуре и другие.

Сразу несколько обращений касались ремонта дороги от Дубровиц до детского центра «Мечта», так как многие специалисты живут в деревне Луковня и ежедневно ездят на работу по этой дороге. Асфальтовое покрытие на автомобильной артерии областного значения обещают отремонтировать уже в этом году.

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«Общение было конструктивное. Глава открыт. Я знаю, что он открыт к общению с жителями города. У него очень дружелюбный профиль в социальных сетях. Я надеюсь, что заданные вопросы найдут свое решение, и внимание главы будет не лишним для решения всех заданных вопросов на встрече», — заявила участница встречи Елена Гладырь.

Открытие детских площадок, работа общественного транспорта и сельской амбулатории, восстановление малых архитектурных форм — эти и другие темы подробно осветил глава муниципалитета на встрече.

На все вопросы дали четкие и информативные ответы. Дополнительно некоторые заявители получат пояснения и в письменном виде. Особенно острые обращения взяли под контроль глава округа и его заместители.

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