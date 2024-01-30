Подмосковье 30 января 2024, 18:45 Дмитрий Волошин встретился с семьей участника спецоперации из Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин навестил семью участника специальной военной операции. Встреча прошла с супругой бойца Ольгой и двумя его дочерьми. Они обсудили меры поддержки семей военнослужащих, а также организацию сбора гуманитарной помощи.

Участник спецоперации, Иван, уже полтора года выполняет боевые задачи в зоне боевых действий. Скоро военнослужащий вернется на две недели в отпуск. Дома его ждут супруга и две дочери — девятилетняя Светлана и семнадцатилетняя Анастасия. Сестры увлекаются музыкой и рисованием. На встрече Дмитрий Волошин вручил им подарочные сертификаты в магазин для творчества.

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«Ждем его. Гордимся. Молодец он у нас. Периодически обращаемся в центр. Помогают без вопросов. Заботу чувствуем», — отметила супруга химкинского бойца.

Ольга рассказала, что после отправки мужа на передовую она присоединилась к волонтёрскому движению и принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи. С начала специальной военной операции было собрано и отправлено более 200 тонн вещей первой необходимости, дополнительной амуниции и техники, а также медикаментов и сезонной одежды.

По поручению Дмитрия Волошина на базе Ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках открыли штаб, который занимается помощью родным мобилизованных. Чтобы быть на связи с каждой семьей, администрация округа запустила горячую линию: 8 (495) 793-09-88. Также узнать о мерах поддержки можно лично с 11:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным по адресу: улица 9 Мая, д. 18Б.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

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