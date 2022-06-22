Дмитрий Волошин возложил цветы к памятнику «Отстоявшим Отчизну» в Химках

22 июня по всей стране проходит День памяти и скорби. В эту памятную дату глава городского округа Химки Дмитрий Волошин возложил цветы к памятнику «Отстоявшим Отчизну». Возле обелиска постоянно горит Вечный огонь.

Как сказал Дмитрий Волошин, 22 июня — одна из самых трагических дат за всю историю России. Ровно 81 год назад фашистская Германия напала на СССР, развязав Великую Отечественную войну. Тогда на защиту родины встали советские люди из всех республик, всех национальностей.

«Эта жестокая четырехлетняя битва унесла миллионы жизней наших соотечественников. Мы гордимся историей и подвигом советского народа. Невероятным трудом и огромными жертвами они остановили войну и освободили мир от фашизма. Наш долг — не забывать о цене Великой Победы», — сказал Дмитрий Волошин.

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Парфеньевич Двойкин рассказал, что ему в 1941 году было всего 16 лет. В армию он пошел через год, как только ему исполнилось 17. По его словам, в то время в голове было множество тревожных мыслей, тем не менее все мужчины были готовы защитить свою родину.

В памятную дату в Химках прошло несколько акций, которые были приурочены к Дню памяти и скорби. Больше пятисот жителей зажгли фонарики, образовав надпись «Химки помнят 1941-1945». Традиционно в четыре утра состоялась акция «Свеча памяти» у обелиска «Отстоявшим Отчизну», в которой приняли участие активисты и волонтеры.

Ровно в 12:15 Химки присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания». Остановились общественный транспорт, работа на предприятиях, вещание по радио и телевидению.