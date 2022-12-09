Подмосковье 09 декабря 2022, 14:13 Дмитрий Волошин: центральный корпус ТЦ «Мега» в Химках не пострадал от пожара в OBI

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Возгорание в гипермаркете OBI в Химках ликвидировали. Пожар начался на территории гипермаркета около шести часов утра. Огонь быстро распространился по всему зданию. Произошло несколько взрывов емкостей с лакокрасочными материалами. Однако центральный корпус торгового центра «Мега Химки», где располагался строительный магазин, не пострадал.

По поручению главы городского округа Химки Дмитрия Волошина на месте развернут оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

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В 8:25 пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС завершают проливку здания, чтобы не допустить новой вспышки огня.

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«Пожарные расчеты максимально оперативно прибыли на место пожара и буквально за два часа локализовали очаги возгорания. В торговом центре сработали системы противопожарной безопасности, благодаря этому огонь не распространился дальше по зданию. Центральный корпус „Меги“ не пострадал», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По данным правоохранительных органов, в результате пожара погиб один человек. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что с семьей погибшего уже связались.

К сожалению, есть один погибший. Это охранник гипермаркета. Он приехал на работу из другого региона. С семьей погибшего мы на связи, окажем всю необходимую поддержку Дмитрий Волошин.

Причины пожара устанавливают следственные органы. По предварительной версии, озвученной начальником Главного управления МЧС России Сергеем Полетыкиным, была нарушена техника безопасности при проведении сварочных работ внутри здания.

Также он отметил, что в строительном гипермаркете находились легковоспламеняющиеся товары, которые послужили причиной быстрого распространения огня.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева городские службы Химок ликвидируют последствия пожара. Оперативный штаб продолжает работу.

Сгоревшее здание полностью изолируют и закроют защитным баннером, а территорию очистят от обломков. Парковку вокруг OBI закроют до понедельника, чтобы обеспечить полный доступ аварийных и спасательных служб для разбора завалов.

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