Подмосковье 31 марта 2023, 13:30 «Показатель — инвестиции». Волошин рассказал о развитии экономики в Химках Дмитрий Волошин доложил Андрею Воробьеву об экономическом развитии в Химках

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Устойчивый рост экономики наблюдается в Химках — об этом глава городского округа Дмитрий Волошин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. В прошлом году реализовали инвестиционные проекты на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Он уточнил, что в 2022-м эту сумму городскому округу принесли 14 реализованных проектов.

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«Главный показатель для нас — это объем инвестиций в основной капитал. И мы планируем его увеличить примерно на 30% за счет крупных инфраструктурных проектов», — сообщил Волошин.

Ранее стало известно, что программа по улучшению отопления в Химках начнется в 2023 году. С начала осени от жителей округа поступило свыше четырех тысяч жалоб. Губернатор подчеркнул, что вопрос будут решать оперативно — модернизация котельных и теплосетей начинается в этом году.

Кроме того, в августе в Химках запустят МЦД-3. Жители городского округа смогут быстро и комфортно добираться до Москвы.

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