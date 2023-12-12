Подмосковье 12 декабря 2023, 14:34 Дмитрий Волошин проверил ремонт трубопровода в микрорайоне Левобережном в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Аварийная бригада теплоснабжающей компании «Мосэнерго» устраняет повреждения на магистральном трубопроводе в микрорайоне Левобережном в Химках. Глава округа Дмитрий Волошин обсудил ситуацию с жителями дома № 3 на Совхозной улице.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жители микрорайона отметили, что восстановительные работы не приносят им неудобств, а в квартирах комфортная температура.

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«Сейчас тепло в дома подается в полном объеме. Но для обследования и ремонта трубопровода может потребоваться кратковременное отключение горячего водоснабжения и отопления. Если проблема в месте раскопки — достаточно устранения самой утечки, если повреждение под дорогой — придется заменять целый участок», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Почти 400 утечек восстановили в Химках с начала отопительного сезона. Также развоздушили инженерные коммуникации в почти 700 домах и поменяли свыше 50 насосов. Резервные трассы установили в восьми домах. Это дает возможность устранять прорывы, не отключая подачу тепла. Ежедневно в Химках работают 18 аварийных бригад и 57 специализированных машин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Чтобы контролировать ремонт теплосетей и оперативно решать проблемы жителей, два раза в день в округе проводят оперативный штаб вместе с сотрудниками администрации, представителями жилищно-коммунального хозяйства, специалистами теплоснабжающей организации и управляющих компаний.

Телефон горячей линии по вопросам теплоснабжения в Химках: +7 (495) 793-01-01.

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