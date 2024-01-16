Подмосковье 16 января 2024, 19:00 Дмитрий Волошин проверил объекты теплоснабжения в многоквартирных домах Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин провел контроль восстановительных работ на сетях вблизи дома № 60 на улице Молодёжной и вблизи дома № 2 на улице 8 Марта. Также, вместе с управлением жилищно-коммунального хозяйства и сотрудниками территориальных управлений, провел поквартирный обход домов для проверки температурных показателей в квартирах химчан.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сейчас, по информации сотрудников «Мосэнерго», в семи домах на улице Молодежная ограничили подачу горячего теплоснабжения и отопления. Возобновление теплоносителя будет осуществлено после оценки специалистами степени тяжести повреждения трубопровода и определением объема работ.

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Глава Химок также проверил температуру батарей и горячей воды в доме № 2 на улице 8 Марта. Параметры оказались заниженными. При обследовании тепловых сетей, которые обеспечивают теплом многоквартирный дом, выявили утечку на трубопроводе в районе дома № 3 на улице 8 Марта и дома № 5/8 на улице Бурденко. По информации специалистов, аварию ликвидируют в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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