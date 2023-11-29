Подмосковье 29 ноября 2023, 19:06 Дмитрий Волошин проверил монтаж резервного трубопровода на улице Марии Рубцовой в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Аварийная бригада теплоснабжающей компании «Мосэнерго» монтирует резервный трубопровод вблизи дома № 5 на улице Марии Рубцовой в микрорайоне Новые Химки. Байпас протяженностью почти 650 метров станет дублером старой теплосети на время отопительного сезона. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил выполнение работ.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Специалисты смонтировали более 600 метров резервной схемы за неделю работы. Также им предстоит проложить еще 30 метров временного трубопровода и подключить многоквартирный дом к байпасу до конца завтрашнего дня. Для этой работы потребуется кратковременное отключение горячей воды и отопления в доме № 5 на улице Марии Рубцовой.

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«Трубопровод на этом участке сильно изношен, что может привести к многократным утечкам. Благодаря байпасу мы обеспечим жителей надежным отоплением и горячим водоснабжением», — отметил Дмитрий Волошин.

Для бесперебойной подачи отопления и горячего водоснабжения в Химках проложат восемь резервных схем, которые будут обеспечивать теплом 13 жилых домов. Сейчас работы завершены на улице Кирова и Нагорном шоссе. Кроме того, байпасы монтируют вблизи дома № 8 на улице Дружбы и дома № 18 на улице Спартаковской. Работы планируют завершить к концу недели.

Всего в работах по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения задействовано 10 ремонтных бригад на улицах Машинцева, Дружбы, Чапаева, Мельникова, Октябрьской и Юбилейном проспекте.

Отметим, что в Химках продолжает работу оперативный штаб по вопросам теплоснабжения. При перебоях в подаче горячей воды и отопления, жители могут обратиться по телефону единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

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