29 ноября 2023, 19:06
Дмитрий Волошин проверил монтаж резервного трубопровода на улице Марии Рубцовой в Химках
Аварийная бригада теплоснабжающей компании «Мосэнерго» монтирует резервный трубопровод вблизи дома № 5 на улице Марии Рубцовой в микрорайоне Новые Химки. Байпас протяженностью почти 650 метров станет дублером старой теплосети на время отопительного сезона. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил выполнение работ.
Специалисты смонтировали более 600 метров резервной схемы за неделю работы. Также им предстоит проложить еще 30 метров временного трубопровода и подключить многоквартирный дом к байпасу до конца завтрашнего дня. Для этой работы потребуется кратковременное отключение горячей воды и отопления в доме № 5 на улице Марии Рубцовой.
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«Трубопровод на этом участке сильно изношен, что может привести к многократным утечкам. Благодаря байпасу мы обеспечим жителей надежным отоплением и горячим водоснабжением», — отметил Дмитрий Волошин.
Для бесперебойной подачи отопления и горячего водоснабжения в Химках проложат восемь резервных схем, которые будут обеспечивать теплом 13 жилых домов. Сейчас работы завершены на улице Кирова и Нагорном шоссе. Кроме того, байпасы монтируют вблизи дома № 8 на улице Дружбы и дома № 18 на улице Спартаковской. Работы планируют завершить к концу недели.
Всего в работах по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения задействовано 10 ремонтных бригад на улицах Машинцева, Дружбы, Чапаева, Мельникова, Октябрьской и Юбилейном проспекте.
Отметим, что в Химках продолжает работу оперативный штаб по вопросам теплоснабжения. При перебоях в подаче горячей воды и отопления, жители могут обратиться по телефону единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.
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