Подмосковье 10 января 2024, 12:52 Дмитрий Волошин проверил котельную на улице Лавочкина в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работу тепловой станции на улице Лавочкина. Ранее там отремонтировали систему автоматики.

Работа котельной временно остановилась 8 января из-за сбоя системы. Тем же вечером аварийная бригада отремонтировала поломку.

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«Котельная на улице Лавочкина питает теплом и горячим водоснабжением 66 зданий. Из них 51 многоквартирный дом и шесть соцобъектов. Бригада теплоснабжающей компании „Мосэнерго“ оперативно среагировала на неполадку в автоматике и устранила проблему. Сейчас тепловая станция работает в штатном режиме», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Аварийные бригады теплоснабжающей компании «Мосэнерго» в период новогодних праздников устранили 15 прорывов и развоздушили сети в 33 домах. Всего с начала отопительного сезона в Химках устранили свыше тысячи неполадок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал зампредов честно сообщать ему о коммунальных проблемах на разных территориях. По его словам, умалчивание в данном случае опасно.

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