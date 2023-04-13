Подмосковье 13 апреля 2023, 15:12 Дмитрий Волошин проверил качество уборки улиц в микрорайоне Старые Химки

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Более трех миллионов квадратных метров городских пространств в Химках уже привели в порядок с начала апреля. Коммунальщики помыли дороги и расчистили газоны, отреставрировали 30 памятников и начали готовить к лету 12 зон отдыха. Качество уборки в микрорайоне Старые Химки проверил глава округа.

Рабочие в микрорайоне Старые Химки привели в порядок Аллею Космонавтов и Аллею Героев трудовой славы, помыли мемориальную арку завода «Факел» на улице Победы, убрали мусор в сквере «Алиот» и отремонтировали вывеску «Химки».

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«Наши коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы успеть привести в порядок город к майским праздникам и летнему сезону», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В весенней уборке задействованы пять тысяч машин и почти 900 средств механизации. Коммунальные службы уже ликвидировали почти три тысячи дорожных ям, обрезали 100 деревьев и подготовили к открытию 10 фонтанов, отремонтировали 60 детских площадок, два километра ограждений и более 100 светильников. Все парки округа также активно готовятся к летнему сезону.

Жители Химок смогут присоединиться к благоустройству округа в рамках субботника 22 апреля и эколого-патриотической акции «Лес Победы» 13 мая.

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