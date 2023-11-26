Подмосковье 26 ноября 2023, 15:29 Дмитрий Волошин проверил ход ремонта трубопровода в Старых Химках Пресс-служба администрации городского округа Химки

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Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» 25 ноября приступила к устранению повреждения магистрального трубопровода в Старых Химках у дома № 19а на улице Кирова. Ход работ проинспектировал глава городского округа Дмитрий Волошин.

Ремонт выполняется без отключения горячего водоснабжения и отопления. Для этого дома временно перевели на резервную схему.

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«Сейчас ремонтная бригада заменяет два метра поврежденной теплосети. Важно, что отопление в домах мы не отключаем. Тепло и горячую воду подаем по резервной схеме», — указал Дмитрий Волошин.

Отметим, что авария на магистрали коснулась восьми многоквартирных домов на улице Кирова. Для того чтобы устранить утечку, необходимо заменить участок трубопровода.

Всего 25 ноября в Химках работали 10 ремонтных бригад. Также специалисты ТСК «Мосэнерго» провели регулировку параметров центрального отопления и ГВС в нескольких детских садах, а также продолжили приводить в порядок территории после раскопок.

Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки

На адресах, где была зафиксирована особо сильная изношенность инженерных коммуникаций, устанавливают байпасы. В ближайшее время монтаж байпасов завершат еще на трех адресах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. На эти цели выделят 320 миллиардов рублей. Работы должны вестись прозрачно и без срыва сроков.

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