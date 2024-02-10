Подмосковье 10 февраля 2024, 17:48 Дмитрий Волошин провел вторую выездную встречу в Новых Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Вопросы ремонта многоквартирных домов, работу общественного транспорта и другие темы химчане обсудили с главой городского округа Дмитрием Волошиным в Новых Химках. Всего к профильным службам обратились более 80 жителей микрорайона.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жительница дома № 7 на улице Марии Рубцовой обратилась к главе округа с просьбой тщательнее убирать пешеходную зону от снега и обработать придомовую территорию противогололедным материалом.

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Председатель дома № 12 на улице Дружбы Любовь Камаева рассказала главе о подтоплении подвала многоэтажки, а также о необходимости провести локальный ремонт кровли и заменить сломанные урны у подъездов.

Управление ЖКХ устранит все замечания в ближайшее время. Кроме того, по просьбе жительницы в весенне-летний период 2024 года проведут локальный ремонт кровли.

«Это вторая выездная администрация, которую мы проводим в Новых Химках в этом году. За это время к нашим специалистам обратилось почти 200 жителей. Самые популярные вопросы касаются уборки снега, благоустройства придомовых территорий, ремонта многоквартирных домов и работы общественного транспорта. Все заявки мы зафиксировали и держим на контроле», — отметил Дмитрий Волошин.

На выездной администрации каждый житель округа может получить консультации и задать вопросы представителям администрации города и профильным службам по вопросам ЖКХ, социальному обеспечению, здравоохранению, предпринимательству, безопасности и другим направлениям.

Следующие приемы пройдут 16 февраля в Старых Химках. Профильные службы будут работать с 16:00 до 20:00 в здании школы «Лидер» по адресу: улица Германа Титова, д. 16. Чтобы оформить обращение, необходим паспорт.

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