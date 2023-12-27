Подмосковье 27 декабря 2023, 13:12 Дмитрий Волошин принял участие в акции «Елка желаний» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнит новогодние пожелания двух дочерей бойца специальной военной операции.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Дочери военнослужащего из Химок Екатерина и Дарья написали, что мечтают о коньках для фигурного катания, а еще о сертификате в магазин творчества. Подарки дети получат к Новому году.

Реклама

«По традиции в последние дни уходящего года мы проводим акцию „Елка желаний“. Ее цель — исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, подарить подарки ребятам из многодетных семей и тем, кто ждет своих отцов со специальной военной операции. У каждого ребенка, который оставил свое письмо с пожеланиями на этой елке, обязательно сбудется новогоднее желание. Пусть в Новом году у наших детей будет еще больше поводов для улыбок, радости и счастья!» — отметил Дмитрий Волошин.

Участниками акции также стали заместители главы, муниципальные депутаты и активисты партии «Единая Россия».

«Нет ничего ценнее, чем видеть, как исполняются детские желания. Каждый химчанин может выступить в роли Деда Мороза и помочь ребятам. Среди них — сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и проживающие в семьях с низким доходом, а также малыши и подростки из семей участников специальной военной операции. Давайте вместе подарим им праздник», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.

Акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Благодаря ей исполнились мечты более чем 100 тысяч детей со всей России. Свои пожелания на елочных игрушках могут размесить дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в том числе проживающие на территории Донбасса, Херсона и Запорожья.

Акция продлится до 28 февраля 2024 года. Подать заявку на участие можно на официальном сайте «Елки желаний».

Вместе со всей страной в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он исполнит мечты трех ребят из Богородского округа, Балашихи и Ивантеевки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».