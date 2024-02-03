Подмосковье 03 февраля 2024, 20:25 Дмитрий Волошин обсудил вопросы ЖКХ на встрече выездной администрации в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин провел прием жителей Левобережного микрорайона на выездной администрации. В ходе встречи обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Одним из вопросов жителей стала просьба о проведении ямочного ремонта и восстановлении искусственной дорожной неровности возле перекрестка у дома № 4 на улице Совхозной. По указанию Дмитрия Волошина управление по благоустройству включит данный адрес в план работ на 2024 год.

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«В этом году благодаря выездной администрации мы приняли почти 200 заявок химчан по вопросам работы общественного транспорта, уборки снега, качества отопления и водоснабжения, а также ремонта дорог и благоустройства. Все заявки приняты в работу профильными службами», — отметил Дмитрий Волошин.

Жительница дома № 16 на улице Зеленой попросила включить показания общедомового прибора учета тепла в ежемесячные квитанции. По поручению главы округа управление будет направлять показания счетчика напрямую в общедомовой чат.

Отметим, что ранее администрация уже проводила выездные приемы для жителей Сходни, Фирсановки, Старых и Новых Химок.

Следующая выездная администрация состоится 9 февраля в Новых Химках. Профильные службы будут принимать обращения с 16:00 до 20:00 в здании школы № 31. Для оформления обращения необходимо иметь при себе паспорт.

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