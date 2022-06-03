Дмитрий Певцов дал концерт в Можайской женской колонии

Концерт известный актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова прошел в исправительной колонии № 5 в Можайске. Певцов выступил перед сотрудниками ИК и осужденными женщинами.

Во время концерта артист постоянно общался со зрителями и перед каждой музыкальной композицией рассказывал о ее авторе и фильме, где она впервые прозвучала. Начался концерт с песен Владимира Высоцкого из фильма «Вертикаль».

В программе были и патриотические композиции, шлягеры из знаменитых советских фильмов и театральных постановок, в том числе романса «Я тебя никогда не забуду» из мюзикла «Юнона и Авось». Во время его исполнения зрители аплодировали стоя.

После концерта начальник Можайской женской колонии Наталья Гурьева вручила Певцову мозаичную икону Божией Матери в знак признательности за такое душевное выступление.