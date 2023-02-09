Подмосковье 09 февраля 2023, 10:36 Дмитрий Маликов провел урок музыки в Солнечногорске

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Более 350 юных музыкантов из Солнечногорска побывали на встрече с Дмитрием Маликовым в ДК «Выстрел». Мероприятие из цикла «Уроки музыки» состоялось здесь 8 февраля.

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Народный артист России Дмитрий Маликов представил в Солнечногорске свою программу «Уроки музыки». Это образовательный проект, направленный на поддержку учеников и преподавателей школ искусств Подмосковья.

В занятии приняли участие более 350 учащихся, а 12 ребят из Солнечногорской детской школы искусств даже смогли выступить с Маликовым на одной сцене. Это участники вокального ансамбля «Ирис», фортепианный дуэт, баянист и другие.

До конца февраля с программой «Уроки музыки» Дмитрий Маликов выступит в городских округах Раменское, Балашиха, Электросталь, Черноголовка.

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