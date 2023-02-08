Подмосковье 08 февраля 2023, 08:48 Дмитрий Маликов провел открытый урок для детских школ искусств и музыкальных колледжей Истры

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Народный артист России Дмитрий Маликов провел в Истре урок музыки для юных талантов. Среди приглашенных — ученики детских школ искусств и музыкальных колледжей, лучшие солисты и коллективы городского округа.

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Дмитрий Маликов оценил подготовку ребят, дал профессиональные советы и рассказал о секретах своего мастерства. После таких встреч с самыми талантливыми музыкантами артист остается на связи и поддерживает их на творческом пути.

«Здесь в Истре очень сильная школа. Например, два номера, которые для совместного выступления мои произведения играют, — мальчик на рояле и девочка на кларнете очень хорошо подготовлены. Просто у меня даже нет замечаний: темп быстрый, наизусть играют. Я порадовался», — отметил народный артист России Дмитрий Маликов.

По всей стране прошло уже больше 200 таких уроков. В Подмосковье проект действует с 2013 года. По словам самого Дмитрия Маликова, главная миссия таких занятий — мотивировать детей заниматься классической музыкой.

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