Подмосковье 04 февраля 2023, 21:57 Дмитрий Маликов провел мастер-класс для учеников музыкальной школы в Шаховской

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В Доме культуры в Шаховской выступил народный артист России Дмитрий Маликов в рамках социально-образовательного проекта «Уроки музыки». Эта встреча стала юбилейной для проекта — двухсотой по счету.

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«Для меня это возможность сделать какое-то полезное дело для своей страны, которая меня воспитала, обучила, дала мне все возможности. Я хочу передать свой скромный опыт детям», — поделился Дмитрий Маликов.

Проект «Уроки музыки» был запущен по инициативе народного артиста в 2012 году.

Творческая встреча в Шаховской получилась живой и теплой, на сцене совместно с Дмитрием Маликовым выступили ученики местной школы искусств.

«Музыкой мы занимаемся десять лет, музыка — это главное составляющее нашей жизни, мы закончили класс скрипки и общего фортепиано. Мы помним, как в детстве всегда играли песни Дмитрия Маликова, и мы к нему относимся как к одному из самых талантливых певцов и композиторов нашей эстрады», — поделились выпускницы Шаховской школы искусств Карина Колесникова и Ксения Щепкина.

Организатором мероприятия выступил директор детской школы искусств Сергей Жигарев.

«Замечательно, что такой проект есть и что такие люди участвуют в нем. По-другому культуру очень трудно будет поднять», — отметил Сергей Жигарев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов дал мастер-класс во Фрязине.

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