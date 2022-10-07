Учителей наградили грамотами и медалями в Красногорске | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 04:29 Поделиться Telegram

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Viber Учителей наградили грамотами и медалями в Красногорске Актер Харатьян выступил для педагогов Красногорска на концерте ко Дню учителя «360»

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Глава округа Красногорск Дмитрий Волков в честь Дня учителя вручил педагогам грамоты и медали. Праздничная церемония награждения и концерт с участием известных артистов состоялись в ДК «Подмосковье».

В системе образования Красногорска работают более 2500 учителей. По мнению Волкова, педагоги занимаются не только образованием, но и воспитанием детей.

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«Я искренне хочу поздравить все учительство Красногорска! Это сверхважная миссия! Каждый из них занимается не просто важным делом, а самым главным в жизни, ну и, самое главное, даря вот это знание, воспитание, патриотизм, развитие ребенка. В каждом учителе, помимо добра и отдачи частички своего, самого главного, это призвание», — заявил глава округа.

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Многие учителя получили грамоты и благодарственные письма, а также медали «За верность профессии». 10 педагогов удостоились звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». В их числе оказалась учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Ольга Лопатина

«Несмотря на то, что я уже много лет работаю в школе, я все равно продолжаю учиться. Я думаю, что это должно быть заложено. Может быть, кому-то это передается от родителей, ну а я пришла к этому сама, с детства хотела стать учителем», — поделилась она.

После награждения лучших педагогов состоялся концерт. На главной сцене Красногорска выступили Дмитрий Харатьян, Алексей Гоман и танцевальные коллективы.

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