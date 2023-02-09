Подмосковье 09 февраля 2023, 17:28 Дмитрий Губерниев забросил мяч в корзину на открытии обновленного Спортивного комплекса «Родина» в Химках

Читать 360tv в

Отреставрированный спортивный комплекс «Родина» открыли в Химках при участии Дмитрия Губерниева. Он поделился с гостями, насколько это значимое для него место, и отметил, что теперь регулярными тренировками здесь смогут заниматься более 600 детей.

«Это значимое для меня место. Здесь я, еще сходненский мальчишка, поставил свой личный рекорд: более 47 раз сделал „чеканку“, отчеканил мяч. До сих пор я больше этого количества не прочеканил», — поделился Губерниев.

Реклама

Стадион был на реконструкции в рамках губернаторского проекта «Спорт Подмосковья» на протяжении 13 месяцев.

Реклама

«Мы должны развивать спорт в нашей стране. Счастье детей, которые сегодня стояли на открытии, — это наша самая главная победа», — добавил Губерниев.

В честь открытия спортивного комплекса он попросил у воспитанников баскетбольный мяч и броском из-под кольца отправил его в корзину.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».