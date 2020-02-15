Дмитрий Дибров сдал ЕГЭ по истории вместе с родителями школьников в Одинцове

Чистый лист бумаги, ручка и парта — все что нужно ученику 11 класса, чтобы сдать ЕГЭ, остальное — в голове. Но в этот раз за парту сели не выпускники. Сдать Единый государственный экзамен по истории приехали родители.

«Это очень интересно. Тем более ЕГЭ, чего бояться, ведь это всего лишь игра „Кто хочет стать миллионером!“ Но, к сожалению, звонок другу сделать не получится. Помощи зала тоже нет», — отметил телеведущий Дмитрий Дибров.

Источник фото: телеканал «360»

Все организовано как на настоящем экзамене. Родители сдали свои телефоны и прошли в нужный класс, где им провели подробный инструктаж.

Осталось дело за малым — вспомнить чему учили в школе. Кто-то пытался подсказывать, а у кого-то сразу появилось много вопросов к учителям. Спустя некоторое время в классе стояла гробовая тишина — задания захватили родителей школьников. Тестовую часть ЕГЭ они выполнили за 60 минут.

Источник фото: телеканал «360»

«Я в восторге, очень занятно. Дело в том, что все, что здесь спрашивается, для меня ведь это хлеб. И я действительно искренне интересуюсь всеми обстоятельствами истории нашей великой родины», — сказал Дмитрий Дибров.

А вот у актера Сергея Маховикова на ЕГЭ возникли трудности. Он запутался в географии и никак не мог определить город на Оке.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году акция посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта — лучше узнать и понять систему сдачи Единого государственного экзамена, чтобы помочь своему ребенку правильно подготовиться.

«Я считаю, в первую очередь, проверить, как организован экзамен. Чтобы, придя домой, рассказать детям, что это не страшно, и психологически их к этому подготовить», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

ЕГЭ для взрослых проводят уже в четвертый раз. В течение месяца у всех родителей Подмосковья есть шанс немножко потрепать нервишки и оказаться на месте своего ребенка.