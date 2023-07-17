Подмосковье 17 июля 2023, 15:45 Дмитрий Бешенец из Подмосковья стал чемпионом мира по джиу-джицу Фото: Региональный ЦСП по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта

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Спортсмен из Подмосковья завоевал титул чемпиона мира по джиу-джитсу на соревнованиях в Монголии. В Минспорте региона рассказали, что более 500 сильнейших бойцов из 40 стран мира принимали участие в этом турнире.

Многократный чемпион мира и Европы Дмитрий Бешенец выступал в весовой категории до 69 килограмм в дисциплине «Файтинг», где за победу боролись еще 17 человек. В первом поединке выходец из Подмосковья одолел представителя Германии, во втором потерпел поражение от принципиального соперника из Словении. В полуфинале со счетом 12:6 Бешенец одержал победу над казахом, а в решающем поединке с бойцом из Сербии Дмитрий оформил чистую победу за минуту до окончания основного времени. В итоге подтвердил свой титул чемпиона мира, завоеванный уже в седьмой раз.

Дмитрий Бешенец работает инструктором регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Тренируется в городе Апрелевке под Наро-Фоминском.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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