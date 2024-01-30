Подмосковье 30 января 2024, 09:45 Дмитрий Акулов: жильцам треснувшего дома в Пересвете оказали необходимую поддержку Телеканал «360»

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Из треснувшего дома в Пересвете сразу после происшествия эвакуировали около 24 человек. Их обеспечили ночлегом. Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что остается в постоянном диалоге с жильцами.

«Вчера из-за трещины на фасадной части дома № 7 на Октябрьской улице пришлось эвакуировать около 24 жильцов. Всем оказали необходимую поддержку. Кому было необходимо, предоставили жилье и ночлег. Мы с жильцами на связи. На месте сейчас работают специалисты. Чуть позже мы встретимся с жителями и обговорим алгоритм дальнейших действий», — подчеркнул Дмитрий Акулов.

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Прокуратора Подмосковья начала проверку из-за трещины на фасаде, а следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Отвечать за свою работу придется управляющей компании.

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