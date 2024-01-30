Подмосковье 30 января 2024, 11:27 Дмитрий Акулов сообщил об отсутствии угрозы обрушения дома в Пересвете после трещины на фасаде Telegram-канал главы городского округа Сергиев Посад

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Специалисты строительного контроля Московской области приступили к работе с домом № 7 на Октябрьской улице в Пересвете, где 29 января появилась трещина на фасаде. Инженеры изучают паспорт здания и готовятся представить выводы о дальнейшей судьбе МКД.

«Для обоснованных выводов специалистам нужно время, сейчас идут замеры прочности конструкций. По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования», — сообщил в своем Telegram-канале глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

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Жильцам оказали необходимую поддержку, обеспечили горячим питанием и разместили на ночлег. Тех, кто не смог временно переехать к родственникам, поселили в гостиницы.

Сейчас жителей в сопровождении спасателей пускают в дом забрать вещи. Проход строго по одному человеку, при предъявлении документов о прописке.

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