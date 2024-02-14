Подмосковье 14 февраля 2024, 14:43 Дмитрий Акулов: пожар на стройплощадке лицея в Сергиевом Посаде не повредил конструкции

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Пожар в строящейся школе на территории микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде потушили. Глава городского округа Дмитрий Акулов сообщил в своем Telegram-канале, что конструкции здания не пострадали.

«Пожар не несет угрозы срыва срока сдачи в эксплуатацию здания нового физматлицея в Семхозе. Площадь возгорания не превысила 100 квадратных метров. Обгорели утеплитель и складируемые стройматериалы, было сильное задымление внутренних помещений. Повреждений конструкций нет», — сообщил Дмитрий Акулов.

Telegram-канал Дмитрия Акулова Telegram-канал Дмитрия Акулова Telegram-канал Дмитрия Акулова Telegram-канал Дмитрия Акулова

Возгорание произошло в недостроенном здании на Хотьковской улице. Очевидцы сообщили о густом черном дыме и вскоре на место прибыли пожарные расчеты. Дмитрий Акулов поблагодарил сотрудников МЧС за добросовестную работу.

Дознаватели выясняют причину возгорания. Окончательное заключение дадут эксперты-строители.

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