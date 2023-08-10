Подмосковье 10 августа 2023, 11:12 «Сил и средств хватает». Дмитрий Акулов — о помощи пострадавшим от взрыва в Сергиевом Посаде Дмитрий Акулов рассказал о медицинской помощи пострадавшим от взрыва в Сергиевом Посаде Автор фото: Дмитрий Зайчиков

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В больнице после взрыва в Сергиевом Посаде остаются 14 пострадавших, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в эфире «России 24». Остальных выписали домой после получения медицинской помощи.

«Порядка 14 человек сегодня находятся под наблюдением врачей. Оставшиеся получили своевременную помощь и, слава богу, были благополучно отправлены домой. И сил, и средств хватает», — подчеркнул Акулов.

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Состояние пострадавших находится под контролем, добавил он, взаимодействуют все экстренные службы.

«Вчера с губернатором посетили больницу, пообщались с врачами, поддержали их. Все под контролем, в помощи не нуждаются. <...> Соответственно, мы взаимодействуем», — уточнил глава округа.

Разбор завалов после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде продолжается, работа шла всю ночь.

«Я с коллегами из МЧС на связи. Мы ведем поиск пропавших без вести», — заключил Дмитрий Акулов.

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 71, сообщили в Минздраве Подмосковья. В городском округе открыли оперативный штаб по работе с населением.