12 февраля 2024, 14:49
Дмитрий Абаренов стал генеральным директором «Мострансавто»
Дмитрий Абаренов стал генеральным директором «Мострансавто». Ранее он занимал должность главы Минспорта Подмосковья, а до этого — другие руководящие позиции в правительстве, а также возглавлял Можайск и Ленинский округ.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, к своим обязанностям Дмитрий Абаренов приступит 13 февраля.
Реклама
«„Мострансавто“ продолжит следовать выбранным курсом: обновлять подвижной состав, расширять штат водителей, обеспечивать комфорт и безопасность перевозок. Хочу поблагодарить нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за оказанное доверие — возглавить одно из крупнейших предприятий Подмосковья. Это огромная ответственность и большие задачи», — сказал он.
Компания «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тысячи автобусных маршрутов. Ежедневно на линии выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
Реклама
Реклама