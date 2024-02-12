Подмосковье 12 февраля 2024, 14:49 Дмитрий Абаренов стал генеральным директором «Мострансавто» Минтранс Подмосковья

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Дмитрий Абаренов стал генеральным директором «Мострансавто». Ранее он занимал должность главы Минспорта Подмосковья, а до этого — другие руководящие позиции в правительстве, а также возглавлял Можайск и Ленинский округ.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, к своим обязанностям Дмитрий Абаренов приступит 13 февраля.

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«„Мострансавто“ продолжит следовать выбранным курсом: обновлять подвижной состав, расширять штат водителей, обеспечивать комфорт и безопасность перевозок. Хочу поблагодарить нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за оказанное доверие — возглавить одно из крупнейших предприятий Подмосковья. Это огромная ответственность и большие задачи», — сказал он.

Компания «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тысячи автобусных маршрутов. Ежедневно на линии выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.

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