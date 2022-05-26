Подмосковные следователи передали продукты для жителей Донбасса в Пушкино

Сотрудники Следственного комитета передали жителям Донбасса, находящимся в пункте временного размещения в городе Пушкино, продукты и сладкие подарки детям.

В пресс-службе регионального СК СК РФ сообщили, что беженцев вместе с коллегами навестил руководитель следственного отдела по городу Пушкино Сергей Пятов. Одному из мальчиков с травмой руки он вручил медицинский бандаж, а женщине с инвалидностью подарили трость.

Предметы, которые были необходимы жителям Донбасса, офицеры ведомства приобрели, уточнив информацию об их нуждах в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта в Московской области.

«Офицеры стремятся принимать активное участие в судьбах вынужденных переселенцев и оказывать содействие в решении всех имеющихся у беженцев проблем и нужд», — добавили в пресс-службе.

Всесторонняя помощь жителям ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в Подмосковье, будет продолжаться.