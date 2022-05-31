Для строительства школы в Раменском бесплатно выделили 2,5 га

Земельный участок площадью 2,5 гектара предоставили в Раменском для строительства школьного корпуса на 450 мест.

Для строительства пристройки к МОУ «Власовская СОШ» в Раменском городском округе Минимуществом согласовано предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Здесь будет построен трехэтажный школьный корпус, рассчитанный на 450 дополнительных мест», — рассказала Наталья Адигамова.

В новой пристройке появятся актовый зал на 300 мест, основные и специальные кабинеты, лаборантские и мастерские трудового обучения, а также офисная зона для педагогов.

«В новом школьном корпусе будут учиться наши старшеклассники, в основном здании — начальная школа. За счет строительства пристройки мы решим основную задачу по ликвидации второй смены», — отметил глава городского округа Раменское Виктор Неволин.

Строительство пристройки осуществят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансироваться проект будет за счет средств бюджета Московской области и бюджета Раменского городского округа.

Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2023 год.