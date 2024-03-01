Подмосковье 01 марта 2024, 17:44 Детский сад построят на 2-й Крестьянской улице в микрорайоне № 20 в Мытищах МИО МО

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Детский сад построят на 2-й Крестьянской улице в микрорайоне № 20 в Мытищах. Для этого Дирекции заказчика капитального строительства предоставили в безвозмездное пользование земельный участок площадью 0,8 гектара.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, площадь здания превысит четыре тысячи квадратных метров. В нем будут заниматься девять групп на 220 воспитанников. Для них обустроят залы для занятий музыкой и спортом, медблок, пищеблок, спальные, игровые и другие помещения. На территории проведут благоустройство и установят игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха с теневыми навесами.

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Работы проведут по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

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