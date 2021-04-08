Для школьников Щелково провели урок по раздельному сбору отходов

Около двух тысяч школьников из 27 школ Щелкова приняли участие в уроке по раздельному сбору мусора. Занятие прошло в интерактивной форме в рамках национального проекта «Экология».

«Важно не просто поделиться теорией, но и показать, что это легко применимо в быту, и сегодня раздельный сбор отходов доступен каждому жителю Подмосковья», — рассказала председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области» Лилия Белова.

Как уточнили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, участие в экоуроке принимали 1836 девятиклассников. Они обсуждали раздельный сбор отходов по двухпоточной системе «Два Бака».

Школьники узнали как правильно разделять отходы, кто и куда их вывозит, что происходит с мусором на перерабатывающем заводе.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что ведомство увеличило количество число экозанятий в неделю, чтобы успеть провести уроки в каждом городском округе региона. Также создана база для подключения к ним учеников из разных школ.

В Московской области раздельный сбор отходов начался с 1 января 2019 года. За это время более 2,7 миллиона тонн отсортированных отходов были направлены на вторичную переработку.