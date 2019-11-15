Беречь природу с детства. В школах Клина провели экоуроки
Интерактивный формат предложил и разработал региональный оператор округа. Оказалось, что большинство детей уже с младших классов знают, как правильно сортировать мусор. По словам организаторов, привычка к раздельному сбору будет формироваться постепенно, особенно если пример будут подавать и школе, и в семье.
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Интерактивные уроки и их сценарий разработаны специально для школьников. Например, во время урока дети змейкой подходили к мусорным бакам, куда выбрасывали перерабатываемые отходы и то, что переработке не подлежит. Эта игра направлена на запоминание цветов мусорных контейнеров.
«Все правильно начинают выбрасывать мусор. Дети под впечатлением рассказывают об этом родителям, и они начинают задумываться», — отметил PR-менеджер ООО «Экопромсервис» Сергей Мелещенко.
Городской округ Клин одним из первых поддержал областную программу по раздельной сортировке мусора. Сегодня по новым стандартам в округе оборудовано 80 мусорных площадок. В будущем появятся еще 55.