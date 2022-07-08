Чемпион мира по боксу Чудинов подарил Серпухову МАЗ для сбора лома

Уроженец Серпухова, чемпион мира по боксу и заслуженный мастер спорта России Федор Чудинов подарил городскому округу ломовоз МАЗ. Спортсмен пояснил, что стал участником благотворительной акции «Дарю добро 2022», которую запустил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Об этом сообщил пресс-центр федерации бокса России.

«В администрации узнал, что нужно, чтобы помочь городу. Выбрал наиболее подходящий для меня вариант. Решил подарить ломовоз, чтобы мой родной Серпухов был чистым», — заявил Чудинов.

Спортсмена за подарок поблагодарил глава городского округа Сергей Никитенко. Он отметил, что Серпухов гордится своим земляком, который достиг мировых высот в спорте.

«Сейчас, перейдя на общественную работу, не остаетесь в стороне от забот нашего общего, любимого Серпухова. Ломовоз будет полезен нашему городу», — подчеркнул Никитенко.

Президент Международной федерации бокса Умар Кремлев запустил благотворительный челлендж «Дарю Добро 2022» в конце марта в своих социальных сетях. Он призвал всех спортсменов и подписчиков принять участие в акции. Кремлев подчеркнул, что поступок не должен быть грандиозным. Достаточно помочь другим людям. Все публикации он призвал отмечать хештегом ДарюДобро2022.