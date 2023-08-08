Подмосковье 08 августа 2023, 13:32 «Для региона это новый формат». Первый зампред Общественной палаты — о дистанционных выборах в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Создание эффективной системы гражданского контроля за дистанционным голосованием — важная задача, которая стоит перед Подмосковьем, считает первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. По этой причине в регионе следует максимально синхронизировать деятельность всех смежных институтов. Об этом спикер рассказала на встрече в Информационном центре Подмосковья 7 августа, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Убеждена, участие федерального Совета по развитию гражданского общества при президенте РФ окажет нам в этом вопросе ощутимую помощь. В частности, рассчитываем на консультационную поддержку федеральных экспертов, имеющих опыт организации наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Для нашего региона это новый формат, который не знаком избирателю», — заявила Дмитриева.

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«Мы имеем опыт подобной работы, в 2021 году ДЭГ в качестве эксперимента прошло в ряде регионов России в рамках ЕДГ. При эффективно построенной системе общественного контроля, информационной открытости и просветительской работе гражданских активистов доверие избирателей к электронному формату голосования повышается», — добавил ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

Также на встрече рассказали о работе Штаба общественного наблюдения за выборами и обсудили предстоящие семинары для общественных наблюдателей. Во время сентябрьских выборов штаб будет работать круглосуточно.

«В преддверии выборного цикла — 2023 важно сфокусировать внимание на работе по организации процесса голосования для граждан Московской области — участников СВО, а таких людей у нас тысячи. Для этого необходимо выстроить взаимодействие с политруками соответствующих восковых подразделений, помочь организовать процесс, где это технически возможно», — сообщила член СПЧ и советник руководителя «Народного фронта» Юлия Белехова.

Напомним, губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева.

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