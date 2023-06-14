Подмосковье 14 июня 2023, 22:58 Подмосковным учителям предложили пройти тестирование цифровых навыков АСОУ

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Подмосковных учителей пригласили на бесплатное тестирование цифровых навыков, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Исследования проводит Академия социального управления (АСОУ) совместно с онлайн-школой «Фоксфорд».

Для участия в проекте педагоги могут воспользоваться персональными учетным записями на Школьном портале Московской области. По результатам тестирования для учителей подберут курсы подготовки в области ИКТ-компетенций.

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Подробная информация об исследовании размещена на сайте mo.olymponline.ru

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.

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