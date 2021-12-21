Для пассажиров электричек Казанского направления стала доступна опция входа на станции по NFC
Бесконтактный сервис стал доступен для пассажиров электричек Казанского направления, которые пользуются мобильным приложением ЦППК. Функция доступна для пользователей телефонов на системе Android с модулями NFC.
«Мы активно работаем над сокращением времени как самого процесса покупки билета, так и прохода на станции. Теперь пассажирам Казанского направления достаточно всего один раз поднести телефон с купленным в приложении билетом к турникету — и он откроется», — сказал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.
В следующем году технология NFC станет доступна и на других направлениях — следующим станет Ярославское, добавил Игорь Евдокимов.
Для использования нового сервиса необходимо открыть в приложении купленный билет и нажать на кнопку «Активировать по NFC», далее телефон просто нужно приложить к желтому кругу на турникете. После этого в приложении появится штрихкод, подтверждающий активацию билета.
Сейчас сервис доступен на 27 станциях Казанского направления.
Ранее сообщалось, что на станциях ЦППК начали раздавать бесплатный горячий чай в морозные дни.