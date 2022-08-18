«Для меня это отдых». Росгвардеец-пчеловод рассказал о своей пасеке в Подмосковье

Командир роты полиции Волоколамского отдела вневедомственной охраны Константин Лашков более 10 лет разводит пчел и делает отменный мед. Днем он координирует работу росгвардейцев, а вечером занимается своей пасекой в деревне Узорово Лотошинского городского округа.

«Здесь начинается рабочий процесс. Для меня это отдых, а так — это рабочий процесс. Я здесь отдыхаю. Я здесь могу и посидеть, и просто посмотреть на пчел», — рассказал Лашков.

Пасеки держали и дед, и отец командира роты. Парень крутился возле них, помогал, где мог. Теперь Лашков сам разводит пчел. Несмотря на ненормированную работу, он всегда находит время на своих медоносов.

Всего у Лашкова девять ульев. За сезон он производит чуть больше 100 литров меда. Это совсем немного. Что-то оставляют в семье, а что-то расходится по родным и знакомым.

«Конечно, он угощал нас своим медом. Также и весь коллектив, и личный состав угощал медом собственного производства. Мед очень вкусный, сладкий», — отметил начальник Вололамского отдела вневедомственной охраны Артем Козлов.

Небольшую часть меда Лашковы продают. Но эта история не про бизнес, а про удовольствие от любимого хобби.

«Вот знаете, когда люди на наркотиках сидят, когда они не могут без них. Вот также пчеловод не может без своей пасеки», — подчеркнул командир роты.