Андрей Воробьев перечислил льготы для малого бизнеса

Для развития малого бизнеса в Подмосковье начали реализовывать новую меру поддержки — это субсидии для старта своего дела по франшизе. Эта технология показала свою эффективность, поэтому было решено работать в этом направлении, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается франшизы, я еще раз хочу подчеркнуть, почему мы делаем ставку именно на этот вид бизнеса (малый бизнес, — прим. ред.). Технология апробирована, она успешна. И, по нашему анализу, 90% тех, кто работает по франшизе, работают успешно, то есть с прибылью», — пояснил глава Подмосковья.

Для увеличения этого сегмента в регионе было принято решение оказывать ему меры поддержки, пояснил губернатор. В частности, предоставлять субсидии.

«Поэтому мы, если это какая-то российская компания, не подмосковная, компенсируем вам 500 тысяч рублей, когда вы будете покупать франшизу. Например „Шоколадница“. Я не знаю, сколько она стоит, но представим себе, что 2,5 миллиона рублей. Мы 500 тысяч рублей вам сразу субсидируем для того, чтобы ваш вход в бизнес был менее затратным. И до миллиона рублей, если франшиза зарегистрирована в Подмосковье», — объяснил Воробьев.

В качестве примера он привел сеть «Кофе поинт», которые очень активно развиваются в регионе. На такую франшизу можно получить платеж в миллион рублей.

«Тогда в короткое время вы получите необходимые технологии, в частности, оборудование, соберетесь на семейном совете или с друзьями. И вхождение, начало бизнеса для вас будет более оперативным, а значит, вы быстрее начнете получать прибыль и запускать свое дело», — сказал губернатор.