Горячая линия для должников заработала в Московской области

В Московской области заработала группа телефонного обслуживания должников. Эту горячую линию создали для граждан, у которых возникли вопросы к службе приставов.

Об этом «Российской газете» рассказали в главном управлении региональной безопасности.

Во время пандемии количество должников увеличилось, в то время как штат судебных приставов остался прежним. Из-за этого сроки работы выросли, и дозвониться в ФССП стало намного труднее. Горячая линия решит эту проблему. Группу телефонного обслуживания создали для того, чтобы жители региона могли оперативно получить консультацию и решить свою проблему.

«Она создана, чтобы граждане могли получить информацию о наличии или отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, о порядке погашения задолженности. Также к сотрудникам группы телефонного обслуживания можно обратиться по вопросам мер принудительного исполнения», — рассказали в пресс-службе управления региональной безопасности области.

Телефон новой горячей линии: 8 (495) 580-59-31. Жители Подмосковья могут звонить туда с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45.

С 1 января 2021 года в России закончится срок послаблений, которые ввели из-за коронавируса, напомнило URA.RU. Судебные приставы начнут взыскивать задолженности, которые накопились у людей за это время.

При этом количество злостных неплательщиков по кредитам в 2020 году резко возросло. За 10 месяцев этого года рассмотрели 11,7 миллиона дел о взыскании задолженностей с физлиц в пользу кредитных организаций — в 2019 году их было на 2,1 миллиона меньше, отметили «Известия». В результате приставы взыскали у должников 111,3 миллиарда рублей, отметило Nation News.