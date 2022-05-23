Воробьев рассказал о программе туристического кешбэка для детских лагерей

В Московской области на сегодняшний день работает 115 детских лагерей, из которых 85 вошло в программу туристического кешбэка. Это означает, что при оплате путевки для ребенка картой «Мир» родители могут получить компенсацию до 20 тысяч рублей. Об этом на совещании с правительством рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача руководителей региона и муниципалитетов — организовать отдых детей в летних лагерях и при школах на хорошем уровне.

«У нас 115 детских лагерей. Из них 85 попадают в программу кешбэка. Это президентская программа, которая предполагает при оплате отдыха ребенка компенсацию до 20 тысяч рублей с карты „Мир“. Об этой программе широкое информирование было. Наша задача, чтобы детский отдых и в летних лагерях, и при школах был на должном уровне», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что этим летом в лагерях Московской области смогут отдохнуть порядка 470 тысяч детей.

«Надеюсь, что 27 мая уже будет тепло, чтобы дети не мерзли, а с полной пользой для здоровья, знакомств отдыхали в летних лагерях», — добавил Андрей Воробьев.



Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в открытой продаже остались еще 19 тысяч путевок в детские лагеря. Их разбили по трем ценовым категориям.

«В 60% из них, то есть в 69 лагерях, стоимость путевки составляет 30-60 тысяч рублей. В 17% — 20 лагерях — путевка стоит от 60 до 80 тысяч рублей. И еще в 26 лагерях — от 80 тысяч рублей», — отметила она.



Выбрать лагерь можно на портале «Детский отдых в Подмосковье. Для получения кешбэка за путевку, ее нужно купить на сайте «Мир путешествий» и оплатить картой «Мир».

Программа туристического кешбэка распространяется на путевки в детские лагеря, которые родители купили с 31 марта по 31 августа. При оплате картой «Мир» до 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей, возвращается на счет. При этом количество смен отдыха не ограничено. Если родители купили для ребенка несколько путевок в лагерь, то по каждой из них придет кешбэк.