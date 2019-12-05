Сохранить исторический облик. ДК «Кучино» в Балашихе капитально отремонтируют

Исторический облик Дома культуры «Кучино», расположенного в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сохранится в ходе капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы по реконструкции помещения начались в ноябре этого года. Они будут проходить в несколько этапов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров напомнил, что дом культуры «Кучино» — один из центральных ДК микрорайона Железнодорожный.

«Здесь идет первый этап реконструкции, в ходе которого демонтированы перекрытия между этажами, старые полы и потолки. Рабочая бригада укрепляет фундамент, кровлю и фасад. На втором этапе ремонтных работ в здании проведут внутреннюю отделку помещений по разработанным дизайнерским эскизам, в рамах которых сохранится вся лепнина и интересные архитектурные решения», — заверил Сергей Юров.

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В ходе капремонта в ДК «Кучино» заменят все инженерные коммуникации, проведут современное техническое оснащение и благоустроят прилегающую территорию: высадят деревья, разобьют цветочные клумбы, установят новую детскую площадку и обустроят кинодворик под навесом.

Дом культуры «Кучино» открыли в 1959 году. Всего здесь работает 36 кружков и секций, среди которых театральные, музыкальные и хореографические. Капитальный ремонт проводится по программе министерства культуры Московской области «Культура Подмосковья».