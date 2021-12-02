ДК «Кучино» после капремонта открыли в Балашихе

В Балашихе после капитального ремонта вновь открыл свои двери Дом культуры «Кучино». Работы в здании начались в 2019 году. С тех пор успели обновить внешний облик, разместить в ДК новое оборудование, благоустроить прилегающую территорию.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с министром культуры Московской области Еленой Харламовой и главой городского округа Сергеем Юровым приняли участие в торжественном открытии.

«Работы выполнены качественно. Особенно важно, что сохранено историческое здание, которое является памятником культуры и архитектуры. Объем финансирования составил более 194 миллионов рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

Сейчас на территории Дома культуры есть 26 помещений. В том числе, актовый зал для зрителей на 300 мест. Ранее к местным властям не раз обращались жители Балашихи и просили обустроить ДК. В нем работает множество творческих коллективов, функционируют кружки, в залах проводятся различные мероприятия.

Теперь у ДК есть все необходимое, чтобы стать культурным и досуговым центром для населения микрорайона. В день открытия в актовом зале выступил оркестр имени Дунаевского, там исполнили свои номера солисты областной филармонии.