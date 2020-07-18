Дизельное топливо вылилось в реку из частного судна в Красногорске. Владельца уже ищут

Дизельное топливо разлилось по Москве-реке из частного буксира, который стоял в причале подмосковного Красногорска. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина.

Об этом она написала в своем Instagram.

Сегодня утром в акватории реки Москвы в районе улицы Центральной затонул частный буксир «Январь». Владельца судна уже ищут, на месте работают спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина подчеркнула, что сейчас перед спасателями стоит главная задача — не дать топливу разлиться сильнее и вытащить буксир из воды. В беседе с «360» она подчеркнула, что пока не знает, какое количество дизеля уже попало в реку.

Ранее источник в экстренных службах сообщил «360», то в момент затопления на борту буксира не было людей, поэтому никто не пострадал. Судно погрузилось в воду по самую палубу и село на дно. Сейчас над водой находится только рубка.