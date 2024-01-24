24 января 2024, 16:50
Дизайнерские карусели в Одинцове и Сергиевом Посаде стали самыми популярными в Подмосковье за неделю
Самые посещаемые дизайнерские карусели назвали в Подмосковье. Ими стали аттракционы в Одинцове и Сергиевом Посаде.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, за неделю губернаторские карусели посетили 4,3 тысячи человек. Самой популярной стала та, что находится на центральной площади в Одинцове. На ней покатались 500 человек. Столько же посетителей принял аттракцион в Сергиевом Посаде и еще 400 — в Чехове.
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В министерстве напомнили, что все губернаторские карусели бесплатные.
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