13 марта 2024, 17:32
Дизайнерская карусель на Житной площади в Коломне стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные карусели недели. Первое место по посещаемости занял аттракцион на Житной площади в Коломне. На нем прокатились почти две тысячи человек.
Как рассказали в министерстве, дизайнерские карусели разработал художник Денис Симачев. Их установили в парках региона по программе губернатора. Все аттракционы оснащены подсветкой и аудиосистемой.
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В ведомстве добавили, что все карусели прошли техобслуживание для безопасной работы зимой. На них заменили жидкости и смазки, а также проверили состояние контактов и электрических цепей.
Один сеанс на аттракционе длится три минуты. Одновременно прокатиться могут 44 человека.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Коломна
Благоустройство
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