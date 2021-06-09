Денис Симачев придумал и создал первую русскую карусель — на движущейся под музыку платформе располагаются фигурки разноцветных лошадок, сказочных повозок и животных, выполненные в русском стиле. Два таких аттракциона уже открыли в Воскресенске и Ногинске, на очереди — Коломна и Сергиев Посад. С создателем «Сказки» общался корреспондент «360».

Нужно было создать первую русскую карусель. Потому что до этого карусели были французские, итальянские, китайцы стали их делать. Но русских и с русским стилем — такого не существовало. Нам пришлось проанализировать всю ситуацию, понять, как это происходит в мире, и сделать русскую карусель первую Денис Симачев дизайнер, модельер.

Новые карусели устанавливают в Подмосковье в рамках губернаторской программы. На первом этапе появится четыре таких аттракциона. В Воскресенске и Ногинске они уже заработали, а в Коломне и Сергиевом Посаде откроются к праздничным выходным. Сейчас идут последние монтажные работы — практически в круглосуточном режиме.

Делает карусели компания из Домодедова «Забава». В какой-то момент промышленники пересеклись с Симачевым и запустили с ним коллаборацию.

«Было интересно попробовать — а сможем ли мы реализовать все его задумки в техническом исполнении. Интересный вызов и ему, и нам. Решили попробовать и думаем, что у нас вместе получилось», — сказал исполнительный директор ГК «Забава» Сергей Печалов.

Получилось действительно интересно и весело. Технически карусель полностью адаптировали под российский климат. Она может катать детей даже зимой, при температуре до минус 25. Конструкция выполнена так, что ее легко очистить от снега, а система безопасности имеет несколько степеней защиты.

Над дизайном работали долго и дотошно. Симачев контролировал буквально каждую деталь.

«Начиная от пуговки на галстуке Петруши и завершая тем, что световую карту и тон и свет каждой лампочки Денис очень внимательно подбирал. Мы вместе с ним согласовывали это», — рассказывает Сергей Печалов.

Музыкальное оформление, кстати, тоже подбирал Симачев. Карусель «Сказка» в четырех подмосковных городах — это только первый этап проекта.

Сейчас еще три карусели в разработке под названием «Космос». Тоже очень интересно проработали персонажей. И наверху если на «Сказке» у нас основной персонаж — Петрушка, то в космосе — образ Гагарина Денис Симачев дизайнер, модельер.

На карусели могут одновременно прокатиться 44 человека. Есть специальные места, оборудованные для детей с ограниченными возможностями и их родителей. Что немаловажно — покататься на карусели от знаменитого русского дизайнера можно будет абсолютно бесплатно.