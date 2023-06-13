Подмосковье 13 июня 2023, 13:02 Дизайнер Ольга Орлова представила русскую народную одежду на модном показе в Истре

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Модный показ русской народной одежды прошел в Истре. Местный дизайнер Ольга Орлова представила более 30 сшитых вручную нарядов.

Ольга Орлова начала создавать костюмы в старорусском стиле для соседей из своей деревни. Это хобби вышло на международный уровень, и теперь она шьет наряды под заказ для жителей России и Турции.

Модный показ прошел на одной из главных улиц Истры. Моделями могли стать все желающие, у каждой был свой образ — дворянки, княжны, невесты, замужней женщины и так далее. Среди моделей была и пенсионерка Тамара Сомченко, она впервые вышла на подиум.

«Мне интересно было попробовать на себя надеть то, что носили когда-то в древние времена наши бабушки, дедушки», — поделилась Тамара Васильевна.

На показе были представлены не только женские наряды, но и детские и мужские.

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